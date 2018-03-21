KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle kentteki down sendromlu çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği kapsamında Ağalar Konağında yemek programı düzenlendi.

Programda konuşan Bahçeci, down sendromu olan çocuklar ile buluştuklarını ifade etti.

Down sendromluların diğer insanlardan eksiğinin olmadığını, fazlalıkları bulunduğunu aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Allah onlara bir tatlılık ve güzellik vermiş. Allah ailelerine yardım etsin. Anne ve baba ile cennetin kapıları açılıyor diye düşünüyorum. Onların güler yüzü duası çok kıymetli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan down sendromlu çocuklarımızın sorunları ile ilgileniyor. Dünyada ülkemiz kadar engelliler hakkında yapılan çalışmalar noktasında başarılı ülke. Bilmiyorum ama batıda ve Avrupa’da böyle hizmetler yok diye düşünüyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun ve teşekkür ediyorum. Bizler de şehrimizde ailelerle çocuklarımızla iyi bir diyalog kurmaya, sorunları ile ilgilenmeye gayret ediyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi ve huzurumuzu bozmasın."