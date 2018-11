KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 21 Kasım Dünya KOAH Günü etkinliği düzenlendi.



ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Toraks Derneği ile birlikte gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Gevher Nesibe Hastanesi girişine stant kuruldu ve burada vatandaşlar ücretsiz solunum fonksiyonu testinden geçirildi.



Etkinlik hakkında bilgiler veren ERÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, toplumda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinin KOAH hastası olduğunu ve her on KOAH hastasından sadece birinin doktora başvurduğunu belirtti.



Gülmez, "Günümüzde tüm dünyada üçüncü ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de yüzde 5,5’ inden sorumludur. Türkiye’de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen üçüncü ölüm nedenidir ve bu ölümlerin yüzde 61,5’i KOAH nedeniyledir. Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirmektedir.

KOAH gelişimi için tüm dünyada en yaygın görülen risk faktörü sigara dumanıdır. Sigara içenler içmeyenlere göre daha fazla solunumsal şikayetlere, daha fazla solunum fonksiyon kaybına ve daha yüksek KOAH ölüm oranlarına sahiptirler." diye konuştu.