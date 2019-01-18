ANKARA (AA) - Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Eğitim 2023 Vizyonu'nda yer alan konu başlıklarına ilişkin alanında uzman eğitimcilerin katılımıyla "2023 Eğitim Vizyonu Ankara Çalıştayı" düzenlendi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'nın açılışı programı, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda başladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, burada yaptığı konuşmada, toplumda iyilik adına ne varsa en büyük payın öğretmenlere, eğitim camiasına ait olduğunu belirtti. Vizyon Belgesi'nin özünde ve öznesinde insanın bulunduğuna işaret eden Şahin, "Bu çok önemli bir vurgudur. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ünlü vecizesi de aynı çerçevede önemli mesajlar içeriyor. Biz, medeniyetimizde hep insanı öncelemiş, insanı eşref-i mahlukat saymışız. Örnek insan yetiştirmek için örnek eğitimciler olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

- Vizyon ile eğitimde yeni bir döneme girildi

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da 23 Ekim 2018'de açıklanan 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ile eğitimde yeni bir döneme girildiğine dikkat çekti.

Akpınar, "2023 Eğitim Vizyon Belgesi eğitimdeki atılım ve şahlanış stratejimizin yol haritasını ifade etmektedir. 2023 Eğitim Vizyonu, sabır, emek, samimiyet ve fedakarlık isteyen uzun bir süreç. Bu yol haritasında gönüllü bir amaç birliği oluşturmak, takım ruhuyla çalışmak, yaptığımız çalışmaları daha da anlamlı kılacaktır." dedi. Akpınar, eğitimdeki vizyon değişiminin, kalite ve verimin artmasının herkesin ve her kesimin katılımı ile hayata geçeceğini vurguladı.

Vizyonda yer alan, temel eğitimden erken çocukluk dönemi eğitimine, orta öğretimden mesleki teknik eğitime, özel eğitimden insan kaynakları eğitimine kadar birçok alanı içeren çalıştayda, konu başlıkları 6 grupta ele alındı.

Akademisyenler, eğitim yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenci temsilcilerinin de katıldığı çalıştayın sonuçları raporlaştırılarak 2023 Eğitim Vizyonu'na katkıda bulunmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına sunulacak.

