2022 Yılı Şubat 15 Maaş Bordrosu yayımlandı - Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

2022 Yılı Şubat ayı maaş bordrosu yayınlandı. Tıkla 2022 Yılı Şubat Maaşını Öğren. İndirmek İçin Haber Detayını İnceleyiniz

Genel 13.02.2022, 23:30 13.02.2022, 23:33
2022 Yılı Şubat 15 Maaş Bordrosu yayımlandı - Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

MALİYE BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ DUYURU
Bakanlığımız tarafından bordrolarınıza ulaşmak için geliştirilmiş herhangi bir mobil (Android, IOS, vb) uygulaması yoktur.

Bu adres dışında farklı site ve uygulamalardan kimlik bilgilerinizi girerek maaş bordronuzu almanız durumunda; kişisel bilgileriniz ve bordro bilgileriniz dahil her türlü kişisel bilginizin güvenliğini sağlamak kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Bu adres dışında e bordro ile ilgili işlem yapıldığında meydana gelebilecek kişisel verilerinizin çalınması ile ilgili durumlardan kanuni olarak kurumumuz sorumlu değildir.

Bu hizmet devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir.

E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

2022 Yılı Şubat AYI E-BORDRO İÇİN TIKLAYIN

Bu adres dışında farklı site ve uygulamalardan kimlik bilgilerinizi girerek maaş bordronuzu almanız durumunda; kişisel bilgileriniz ve bordro bilgileriniz dahil her türlü kişisel bilginizin güvenliğini sağlamak kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Bu adres dışında e bordro ile ilgili işlem yapıldığında meydana gelebilecek kişisel verilerinizin çalınması ile ilgili durumlardan kanuni olarak kurumumuz sorumlu değildir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

#Hazine ve Maliye Bakanlığı eBordro Hizmeti
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