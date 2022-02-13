2022 Yılı Şubat 15 Maaş Bordrosu yayımlandı - Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

MALİYE BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ DUYURU

Bakanlığımız tarafından bordrolarınıza ulaşmak için geliştirilmiş herhangi bir mobil (Android, IOS, vb) uygulaması yoktur.

Bu adres dışında farklı site ve uygulamalardan kimlik bilgilerinizi girerek maaş bordronuzu almanız durumunda; kişisel bilgileriniz ve bordro bilgileriniz dahil her türlü kişisel bilginizin güvenliğini sağlamak kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Bu adres dışında e bordro ile ilgili işlem yapıldığında meydana gelebilecek kişisel verilerinizin çalınması ile ilgili durumlardan kanuni olarak kurumumuz sorumlu değildir.

Bu hizmet devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir.

2022 Yılı Şubat AYI E-BORDRO İÇİN TIKLAYIN



Bu adres dışında farklı site ve uygulamalardan kimlik bilgilerinizi girerek maaş bordronuzu almanız durumunda; kişisel bilgileriniz ve bordro bilgileriniz dahil her türlü kişisel bilginizin güvenliğini sağlamak kullanıcının kendi sorumluluğundadır.



Bu adres dışında e bordro ile ilgili işlem yapıldığında meydana gelebilecek kişisel verilerinizin çalınması ile ilgili durumlardan kanuni olarak kurumumuz sorumlu değildir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti