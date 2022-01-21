2022 Şubat Ayı Kaç Gün Çeker? Şubat Kaçıncı Aydır?

Şubat ayı, 12 ay içerisinde ikinci ay olarak bilinir. Şubat ayı 2022 yılında 28 güne sahip olan aylardan biridir.



Şubat Kaçıncı Aydır?



Şubat ayı, bir yıl içerisinde bulunan aylardan biridir. Şubat ayının hakkında merak edilen bazı konular bulunuyor. Şubat ayının kaçıncı sırada yer aldığı kişilerin merak ettiği konular arasındadır. Şubat ayı ay sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Şubat ayının ikinci sırada yer alması, ve 4 yılda bir 29 çekmesi nedeniyle kaç güne sahip olduğu da merak edilen bir bilgidir. 28 gün tamamlanmasıyla Mart ayına geçilir. Şubat ayı hakkında araştırma yapanlar, Şubat ayının 28 gün olduğunu öğrenebilir.

İlkbahar mevsimi ayları: Mart, Nisan, Mayıs.

Yaz mevsimi ayları: Haziran, Temmuz, Ağustos.

Sonbahar mevsimi ayları: Eylül, Ekim, Kasım.

Kış mevsimi ayları: Aralık, Ocak, Şubat.