2022 Şubat Ayı Kaç Çekiyor?

Hangi Aylar 30 Gün, Hangi Aylar 31 Gün, Aylar Kaç Gündür, Şubat Ayı Neden Farklıdır, Artık Yıl Nedir? 2022 Şubat Ayı Kaç Çekiyor?

Genel 01.02.2022, 00:00 01.02.2022, 00:00
2022 Şubat Ayı Kaç Çekiyor?

Bir ay ,  Ay’ın Dünya çevresini bir kez dolanmasında geçen süreye denir. Türkiye’de takvimler değiştikçe, ayların adları da buna bağlı olarak değişmiştir. 19. yüzyıla kadar daha çok Hicri takvime göre düzenlenmiş Arabi aylar kullanılıyordu:Arabi Aylar (Dini Aylar) : Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahır, Cemazielevvel, Cemaziyelahır, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce.

2022 Şubat Ayı Kaç Çekiyor?

28 ÇEKİYOR

Yılın 12 Ayı ve Çektiği Gün Sayıları

  1 - Ocak

   31  

  2 - Şubat

   28 

  3 - Mart

   31 

  4 - Nisan

   30 

  5 - Mayıs

   31 

  6 - Haziran

   30

  7 - Temmuz

   31

  8 - Ağustos

   31

  9 - Eylül

   30

 10 - Ekim

   31

 11 - Kasım

   30

 12 - Aralık

   31


Görüleceği üzere 4 ay 30 gün çeker 7 ay ise 31 gündür
Şubat ayı ise normalde 28 gün çeker ama eğer o yıl 4’ün katı ise 29 gün çeker. Mesela 2016 yılında Şubat 29 gündü. Çünkü 2016 4’e tam bölünür.Yani 2016/4=0 ‘dır(kalan sıfır).

Şubat ayının normalde 28 gün olup 4 yılda bir 29 gün çekmesinin nedeni miladi takvimde bir yılın 365 gün 6 saat olmasıdır. Biliyoruz ki bir gün 24 saattir. 4 yılda bir bu 6 saatler toplanarak (6×4=24 saat yani 1 gün ) 1 gün oluşur. İşte böylece 4 yılda bir elimizde 1 gün artar.İşte bu 1 gün Şubat ayına eklenir ve böylece şubat 29 çeker.
Zaten bu artmadan dolayı Şubat’ın 29 çektiği yıllara artık yıl denir. Mesela bu sene 2020 yılı. En yakın artık yıl şuan için 2024 olacak.
 

Yorumlar (26)
TheNis 2 yıl önce
Teşekkür ederim :)
Cevapla Beğendim (28) Beğenmedim (23)
Dtfys4s4 1 yıl önce
Bana çok yararlı oldu
Cevapla Beğendim (19) Beğenmedim (9)
. 2 yıl önce
Güzel uygulama
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Blaxdo 2 yıl önce
Güzel bir uygulama.
Cevapla Beğendim (15) Beğenmedim (16)
Can ekecik 2 yıl önce
Arkadaşlar bu yalan aylar 23 gündür
Cevapla Beğendim (14) Beğenmedim (64)
adınızı girin 1 yıl önce
yemin et ohaaa
Beğendim (5) Beğenmedim (6)
Melisa 2 yıl önce
Nasıl yani??
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İsko aak 2 yıl önce
Niye bu ayılar ep 3130tutuyor sadece bir ayı var 28oda ikinci ayı dir
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furkan 1 yıl önce
abi sizde beyin mi yok ??
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Jshdhd 1 yıl önce
31 iyidir
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