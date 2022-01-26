2022 Bedelli Askerlik Yerleri Belli Oldu mu?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2022 AÇIKLANDI MI?

2022 Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir." denildi.

Bedelli askerlik sonuçları belli olduğu zaman adaylar, sonuçlara e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilecek.

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