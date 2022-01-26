2022 Bedelli Askerlik Yerleri Belli Oldu mu?
Askerlik görevini bedelli olarak yerine getirecek olan asker adayları, sevk tarihlerine sayılı günler kala "askerlik yerleri açıklandı mı" sorusuna yanıt arıyor.
Genel 26.01.2022, 13:36
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2022 AÇIKLANDI MI?
2022 Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı.
MSB tarafından yapılan açıklamada "Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir." denildi.
Bedelli askerlik sonuçları belli olduğu zaman adaylar, sonuçlara e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilecek.