2021 yılı 23 Nisanın Kaçıncı Yılı? - Kaçıncı Yıl Dönümü?

Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun ve 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramının bu yıl 101. Yılı kutlanacak



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı üzerine binlerce şiir yazıldı.İçlerinden en güzel 23 Nisan şiirlerini sizler için bulduk. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın coşkulu bir şekilde tüm Türkiye'de kutlanması bekleniyor.Böylesine güzel bir günde Türkiye'nin her kesiminden yazılmış en güzel 23 Nisan şiirlerini okumak için haberin devamını takip ediniz.



DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI



Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.



Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.



Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.



Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.



Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!



Altan ÖZYÜREK





23 NİSAN GÜNÜ



Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü



Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi



Bugün edildi ilan

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti



İ. Hakkı SUNAT



BİZİM BAYRAMIMIZ



Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizm

En şerefli günümüz!



Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...



Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu

23 Nisan demek...



İsmail Hakkı SUNAT





EGEMENLİK ULUSUNDUR



Egemenlik ulusun olduğu günden beri,

Her gün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.

Biz seyredenlerin kamaşıyor gözleri,

Asırları yılların içinde aşıyoruz...



Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;

Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.

Kalplerde inkılabın bilinçli heyecanı,

Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.



Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale,

Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.

Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.

Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.



Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;

Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.

Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...

En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.



Halil Refet TANIŞIK



23 Nisan

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.



Çocuk Bayramı

Arkadaşlar, sevinelim,

Hep gülelim, eğlenelim;

Sıkılmasın hiç canımız;

Çünkü bugün bayramımız...

Oyun, alay, dernek düğün,

Hepsi bizim işte bugün...



Çocuklara hor bakmayın;İncitmeyin, esirgeyin...Ana yurdun oğlu, kızı,Umut veren şen yıldızı.Yarınları parlatacak;Şenlenecek her bir ocak...Korunacak cumhuriyet,Yükselecek bu memleket...Dün sabah anneciğimÖperek, dedi: UyanBugün senin bayramın,Kalk, bak süslendi her yan.Baktım her taraf süslü,Sokaklar dolu insan.Dedim: Anne bu nedenDedi: 23 Nisan.Temel bayrammış, inanKutlu olsun kardeşimGeldi 23 Nisan.Biz dünyaya gelmedenHer yeri düşman almış.Atatürk düşmanları,Yurdumuzdan çıkarmış23 Nisan günüMeclis kuruldu diye,Büyük bayram verilmişÇocuklara hediye.Gülelim eğlenelimKutlayalım bayramıVerelim hep el eleYükseltelim vatanı.Arkadaşlar, sevinelim,Hep gülelim, eğlenelim;Sıkılmasın hiç canımız;Çünkü bugün bayramımız...Oyun, alay, dernek düğün,Hepsi bizim işte bugün...Çocuklara hor bakmayın;İncitmeyin, esirgeyin...Ana yurdun oğlu, kızı,Umut veren şen yıldızı.Yarınları parlatacak;Şenlenecek her bir ocak...Korunacak cumhuriyet,Yükselecek bu memleket...Ekrem ŞENOZANÇocuklar şarkı söylerkenKanatlanır gökyüzüneMelek olur.Çocuklar şarkı söylerkenSarı saçlı, mavi gözlüBebek olur.Çocuklar şarkı söylerkenBulut olur,Gökkuşağı olurDeniz olur.Çocuklar şarkı söylerken23 NisanlardaPırıl pırıl saydam kanatlıKelebek olur.Çocuklar şarkı söylerken23 NisanlardaDillerinde, gözlerindeYüreklerinde yalnızcaBir dilek olur.Teşekkürler AtatürkTeşekkürler AtatürkM. Macit TAŞEgemen bir milletin,Coştuğu bir gündür bu!Yurduma hürriyetin,Koştuğu bir gündür bu.Başımızda Atatürk,Ülkümüz yüce Türklük,Milletimin en büyük,Sevdiği bir gündür bu.23 Nisan'ı veren,Bugünleri gösteren,Büyük Atam diyor ki:"Türk, çalış, övün, güven!"ALİ PÜSKÜLLÜOĞLUDaha bir ballanır uykuÇocuklar kardeş oldu muBarışır artık kurt kuzuÇocuklar kardeş oldu mu.Düşler denizine doğruMutluluk bir yelken açarHer yürek bir altın pınarÇocuklar kardeş oldu mu.Daha bir ışıldar akarsuÇocuklar kardeş oldu muKucaklaşır batıyla doğuÇocuklar kardeş oldu mu.Ne açlık kalır ne korkuKorudaki fidanlar gibiSevip sevip birbiriniÇocuklar kardeş oldu mu.TAHSİN SARAÇBu yurdun, bu devletin,Yüce CumhuriyetinSahibiyiz çocuklar.Bunları koruyacak,Bu ülkeye uyacakYine biziz çocuklar!Yirmi Üç NisanlarınZevki çok, fakat yarınGüç işimiz çocuklar!Bu göklerin, bu yerin,Kutlu emanetlerinBekçisiyiz çocuklar!Atalardan şan alan,Böyle temiz kan alanYalnız biziz çocuklar!Türk'üz, ne mutlu bize!Bu bayram kutlu bize!Eğleniriz çocuklar!RAKIM ÇALAPALA