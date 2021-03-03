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2021 Mart Ayı Kaç Çekiyor?
Hangi Aylar 30 Gün, Hangi Aylar 31 Gün, Aylar Kaç Gündür, Şubat Ayı Neden Farklıdır, Artık Yıl Nedir? 2021 Mart Ayı Kaç Çekiyor?
Genel 03.03.2021, 09:25 03.03.2021, 09:26
Bir ay , Ay’ın Dünya çevresini bir kez dolanmasında geçen süreye denir. Türkiye’de takvimler değiştikçe, ayların adları da buna bağlı olarak değişmiştir. 19. yüzyıla kadar daha çok Hicri takvime göre düzenlenmiş Arabi aylar kullanılıyordu:Arabi Aylar (Dini Aylar) : Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahır, Cemazielevvel, Cemaziyelahır, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce.
2021 Şubat Ayı Kaç Çekiyor?
28 ÇEKİYOR
Yılın 12 Ayı ve Çektiği Gün Sayıları
|1 - Ocak
|31
|2 - Şubat
|28
|3 - Mart
|31
|4 - Nisan
|30
|5 - Mayıs
|31
|6 - Haziran
|30
|7 - Temmuz
|31
|8 - Ağustos
|31
|9 - Eylül
|30
|10 - Ekim
|31
|
11 - Kasım
|
30
|12 - Aralık
|31
Görüleceği üzere 4 ay 30 gün çeker 7 ay ise 31 gündür
Şubat ayının normalde 28 gün olup 4 yılda bir 29 gün çekmesinin nedeni miladi takvimde bir yılın 365 gün 6 saat olmasıdır. Biliyoruz ki bir gün 24 saattir. 4 yılda bir bu 6 saatler toplanarak (6×4=24 saat yani 1 gün ) 1 gün oluşur. İşte böylece 4 yılda bir elimizde 1 gün artar.İşte bu 1 gün Şubat ayına eklenir ve böylece şubat 29 çeker.
Zaten bu artmadan dolayı Şubat’ın 29 çektiği yıllara artık yıl denir. Mesela bu sene 2020 yılı. En yakın artık yıl şuan için 2024 olacak.
TheNis 11 ay önce
Teşekkür ederim :)
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. 10 ay önce
Güzel uygulama
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Dtfys4s4 7 ay önce
Bana çok yararlı oldu
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Blaxdo 10 ay önce
Güzel bir uygulama.
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Can ekecik 10 ay önce
Arkadaşlar bu yalan aylar 23 gündür
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adınızı girin 3 ay önce
yemin et ohaaa
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Melisa 10 ay önce
Nasıl yani??
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İsko aak 10 ay önce
Niye bu ayılar ep 3130tutuyor sadece bir ayı var 28oda ikinci ayı dir
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furkan 7 ay önce
abi sizde beyin mi yok ??
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Jshdhd 4 ay önce
31 iyidir
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