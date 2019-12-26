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2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında İstihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.
Genel 26.12.2019, 08:25 26.12.2019, 09:32
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.
Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.
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