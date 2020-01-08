2020 yılı Hac kurasının tarihi belli oldu

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek üzere ilk kez bu yıl kayıt yaptıranların, müracaatlarını e-Devlet üzerinden tamamladığını belirtti.

Hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletileceklerini hatırlatan Bircan, şunları söyledi:

Cumhuriyeti kimlik numarası ile vatandaşlar kendilerine kuranın çıkıp çıkmadığını e-Devlet üzerinden sisteme girdiklerinde öğrenebilmektedir. Vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden sorgu yapabilmesi için PTT şubelerinden şifre almaları zaruridir. Ayrıca 13 Ocak saat 08.00'den itibaren hac kesin kayıt belgeleri de e-Devlet üzerinden verilecek."

"Şehit yakınları ve gazilere 2 bin kişilik kontenjan ayrıldı"

Bircan, hac kesin kayıtlarının 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acenteler aracılığıyla yapılacağını aktararak, Başkanlığın internet sitesinde yetkili acentelerin listesinin bulunduğunu bildirdi.

Şehit eşi, evlenmemiş çocuğu, anne, babası ile gazi ve eşlerinden başvuruda bulunanların kurasız hacca götürüleceğini anımsatan Bircan, "Şehit yakınları ve gaziler için bu yıl 2 bin kişilik bir kontenjan ayırdık. Geçen sene başvuranların sayısı 1600'dü. Sayının fazla olması durumunda kontenjanı artırabiliriz. Şehitlerimiz için elimizden geleni yapacağız. Başvuru sayısı 2 binden fazla olduğu takdirde onlara ayrıca kontenjan tahsis edebileceğiz." diye konuştu.