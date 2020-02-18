2020 yılı cemreler ne zaman düşecek?
Halk inanışına göre baharın müjdecisi ilk cemre bugün havaya düştü. Peki 2020 yılı cemre ne zaman düşer? Cemre düşmesi nedir? Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır. Ayrıntılar 18 Şubat 2020 tarihli haberimizde
CEMRELER NE ZAMAN NEREYE DÜŞER?
Cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur.
1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer
Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.
Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.
Cemre Düşme Tarihleri:
Halk arasında yaygın olarak baharın müjdecisi olarak bilinen sıcaklığın artması ile meydana gelen olaya Cemre denir. Cemre üç kere düşer.
Birinci Cemre Havaya (19-20 Şubat), İkinci Cemre Suya (26-27 Şubat) Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer