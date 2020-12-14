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2020 Yılı Aralık 15 Maaş Bordrosu yayımlandı

2020 Yılı Aralık 15 Maaş Bordrosu yayımlandı Tıkla 2020 Aralık Maaşını Öğren. İndirmek İçin Haber Detayını İnceleyiniz

Genel 14.12.2020, 00:36
2020 Yılı Aralık 15 Maaş Bordrosu yayımlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti E-devlet üzerinden ulaşılmaktadır. Bu hizmet devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir.

E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz. 

Bu hizmet Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliği ile e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden sunulmaktadır.

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