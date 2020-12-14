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2020 Yılı Aralık 15 Maaş Bordrosu yayımlandı
2020 Yılı Aralık 15 Maaş Bordrosu yayımlandı Tıkla 2020 Aralık Maaşını Öğren. İndirmek İçin Haber Detayını İnceleyiniz
Genel 14.12.2020, 00:36
Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti E-devlet üzerinden ulaşılmaktadır. Bu hizmet devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir.
Bu hizmet Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliği ile e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden sunulmaktadır.