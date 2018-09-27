2019 Dünya Üniversiteleri sıralamasında ERÜ'nün başarısı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ), üniversite derecelendirme organizasyonlarından Times Higher Education (THE) 2019 dünya üniversiteleri sıralamasında 801-1000 aralığında yer aldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'den 16'sı devlet, 7'si vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 23 üniversitenin sıralamaya girdiği listede, ERÜ devlet üniversiteleri arasında 5'inci sırada yer aldı.

THE 2019 Dünya Üniversiteleri Sıralaması Singapur'da düzenlenen "THE World Academic Summit 2018" etkinliğinde açıklandı.

THE Sıralama Sistemi, üniversiteleri öğretim, araştırma, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünürlük olmak üzere 5 ana başlıkta 13 göstergeye göre derecelendiriyor.

ERÜ, THE Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 2017 yılında Türkiye'deki üniversiteler arasında 13'üncü, 2018 yılında ise 10'uncu sırada yer almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesinden biri olan ERÜ'nün ulusal ve uluslararası sıralamalarda da önemli başarılara imza attığını kaydetti.

Prof. Dr. Çalış, ERÜ'nün başarı grafiğinin gittikçe yükseldiğini, bu başarıyı daha yükseklere çıkarmak için de tüm güçleriyle çalışacaklarını belirtti.