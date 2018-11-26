KAYSERİ (AA) - Kayseri Barosu Kadın Hakları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nilay Karahan, 2018 yılının ilk altı ayında 206 kadının cinayete kurban gittiğini belirtti.

Karahan, meslektaşları ile Kayseri Barosu'nda düzenlediği basın toplantısında, ülkede kadına karşı uygulanan şiddet tablosunun halen vahim noktada olduğunu söyledi.

Kadına şiddet vakalarında her geçen gün ciddi oranda artık yaşandığını vurgulayan Karahan, her yıl geleneksel olarak yapılan istatistiksel açıklamaların, kadına yönelik ekonomik, fiziksel, psikolojik, cinsel gibi şiddet türlerinin rakamlarında artık olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Karahan, "Son 10 yılda 2 bin 337'den fazla kadın şiddet görerek hayatını kaybetmiştir. 2015 yılında 303 kadın, 2016 yılında 328 kadın, 2017 yılında 409 kadın ve 2018 yılının ilk altı ayında 206 kadın cinayete kurban gitmiştir. Bu yıl öldürülen kadınlardan 85'ini kimin öldürdüğü belirlenemezken, 56'sı evli olduğu erkek tarafından, 16'sı erkek arkadaşı tarafından, 11'i oğlu tarafından, 11'i akrabası tarafından 10'u tanımadığı biri tarafından, 82'si ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından, 5'i babası tarafından ve 4'ü boşandığı erkek tarafından öldürülmüştür." diye konuştu.

Ülkede okur yazar olmayan kitlenin çoğunun kadın olduğu düşünüldüğünde, kadınların eğitilmesine önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Karahan, özellikle kız çocuklarının eğitimine önem verilmeli, eğitim alanından uzaklaştırılmamaları ve çocuk yaşta evlendirilmelerin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.



