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2018 Üç Aylar ne zaman başlıyor?

2018 yılında ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 19 MART-2018 PAZARTESİ olacak. 2018 yılına ait dini günler listesi haber detayımızda verilmiştir

24 Aralık 2017 Pazar 17:26
2018 Üç Aylar ne zaman başlıyor?
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2018 yılında ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 19 MART-2018 PAZARTESİ 

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Bu sene Regaib Kandili, 22 Mart Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece idrak edilecek. 19 Mart günü ise Üç Aylar başlıyor. Üç Aylar ve Regaib Kandili hakkında Peygamber Efendimiz’den aktarılan hadis-i şerifler ile önemi şu şekilde anlatılmıştır;

Regaib Kandili

Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi…Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…
İstek, arzu ve beğenmedir rağbet…İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.
Rağbetimiz başkaca hiç bir şeye değil, sadece O’na olsun ki, her gecemiz Regaip olsun.

REGAİB KANDİLİ VE ÜÇ AYLAR HAKKINDA HADİSLER

Sevgili Peygamberimiz, mübarek üç aylar için, “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır” (Buhârî) buyurmuşlardır.Rasulullah, Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır. Recep ayı girdiğinde de, “Allah’ım, bize Recep ve Şaban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” (Keşfu’l Hafa) diye dua etmiştir.
Bu üç ayda ayrıca Regaip, Berat, Miraç ve Kadir geceleri bulunmaktadır. Ramazan ayındaki farz orucun yanısıra Rasululah, Recep ve Şaban aylarında da Müslümanları oruç tutmaya teşvik etmiştir.
Konuyla ilgili Abbad ibn Hanif şöyle bir rivayette bulunmuştur: “Said İbnu Cübeyr (ra)’a Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi. İbni Abbas (ra)’ı dinledim, şöyle demişti: Rasulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz Galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik, (bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacak derdik.”(Müslim)
Hz. Aişe başka bir rivayetinde bu konuda şunları söyler: “Rasulullah senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu: Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir.” (Müslim)

RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ
Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur. (Hadis-i Şerif)

2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

18

OCAK-2018

PERŞEMBE

........

17

ŞUBAT-2018

CUMARTESİ

........

19

MART-2018

PAZARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

22

MART-2018

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

13

NİSAN-2018

CUMA

MİRAC KANDİLİ

17

NİSAN-2018

SALI

...........

30

NİSAN-2018

PAZARTESİ

BERAT KANDİLİ

16

MAYIS-2018

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAŞLANGICI

10

HAZİRAN-2018

PAZAR

KADİR GECESİ

14

HAZİRAN-2018

PERŞEMBE

AREFE

15

HAZİRAN-2018

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

16

HAZİRAN-2018

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

17

HAZİRAN-2018

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

14

TEMMUZ-2018

CUMARTESİ

........

12

AĞUSTOS-2018

PAZAR

........

20

AĞUSTOS-2018

PAZARTESİ

AREFE

21

AĞUSTOS-2018

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

22

AĞUSTOS-2018

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

23

AĞUSTOS-2018

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

24

AĞUSTOS-2018

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

11

EYLÜL-2018

SALI

HİCRİ YILBAŞI

20

EYLÜL-2018

PERŞEMBE

AŞURE GÜNÜ

10

EKİM-2018

ÇARŞAMBA

........

09

KASIM-2018

CUMA

........

19

KASIM-2018​​

PAZARTESİ

MEVLİD KANDİLİ

08

ARALIK-2018​​​

CUMARTESİ

........
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