2018 Anneler Günü Ne Zaman? Anneler Günü Hediyeleri

2018 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, her yıl olduğu gibi 2018'de de mayıs ayının ikinci haftasının pazar gününde kutlanacak. Yani anne günü bu sene 13 Mayıs’ta yapılacak.

Anneler Günü yaklaşıyor. Her yıl olduğu gibi Anneler Günü'nü kaçırmak istemeyenler Anneler Günü ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor. Özellikle anneler günü Mayıs ayının ilk mi yoksa ikinci pazar günü mü kutlanıyor soruları kafaları karıştırıyor. Kafası karışanlar endişe etmeyin 2018 yılı anneler günü 6 Mayıs Pazar günü değil. Anneler Günü Türkiye'de Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Yani 2018 yılında Anneler Günü 13 Mayıs 2018 Pazar günü kutlanacak.

Anneler Günü Hediyeleri

1) Buket çiçek: Annenize o gün alabileceğiniz sevdiği güzel bir çiçek ile onu mutlu edebilirsiniz.

2) Çikolata: Günümüzde popüler olan el yapımı, özel çikolatalar ile annenize sürpriz yapabilirsiniz. Sevdiği aromaları içeren güzel kutulu bir çikolata onu şaşırtacaktır.

3) Mutfak Eşyaları: Annenizin hayatını kolaylaştıracak çeşitli mutfak eşyaları içerisinden ona uygun olanı seçip alabilirsiniz.

4) Aksesuar: Sevgili annenize bir takı, şart veya çanta alabilir, onun beğenisini kazanabilirsiniz. Hem de bu aksesuarları her taktığında gözlerinde oluşan mutluluğu görebilirsiniz.

5) Kişiye özel hediyeler: Annenize ona özel yaptırabileceğiniz hediyeler ile kendisini özel hissettirebilirsiniz. Örneğin; 'Yılın En iyi annesi' yazılı bir plaket vererek hayatınızın kahramanının o olduğunu gösterebilirsiniz.