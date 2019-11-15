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2011 KPSS soruşturmasında 121 şüpheliden 45'i yakalandı

2011 KPSS sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 45'i 29 ildeki operasyonlarla yakalandı.

Genel 15.11.2019, 08:57
2011 KPSS soruşturmasında 121 şüpheliden 45'i yakalandı
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ANKARA (AA) - 2011 KPSS sorularıFETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 45'i 29 ildeki operasyonlarla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının, FETÖ üyelerince örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine 59'u aktif görevde 121 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 29 ilde operasyon düzenlendi.

45 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

#2011 KPSS FETÖ soruşturması #2011 KPSS soruları #FETÖ
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