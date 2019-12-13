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2009 Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin soruşturmada 41 gözaltı
ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 41'i yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet...
Genel 13.12.2019, 10:24
ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 41'i yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda şu ana kadar 41 zanlı yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Gözaltı kararı verilen zanlılardan 3'ünün aktif görevde olduğu belirtildi.
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