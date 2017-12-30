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200 kişilik yurt, Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılan 200 kişilik öğrenci yurdu, düzenlenen törenle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü...

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:25
200 kişilik yurt, Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi
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SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılan 200 kişilik öğrenci yurdu, düzenlenen törenle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen, Suşehri Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından 5 milyon 350 bin liraya yaptırılan 200 kişilik öğrenci yurt binasının inşaatı tamamlandı.

Engelli öğrencilerin de kalabileceği bina, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle 49 yıllığına Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.

Yurt binası önünde düzenlenen imza töreninde konuşan Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, yurt binasının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Uzunoğlu ve beraberindekiler daha sonra binanın içini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Törene Suşehri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tevfik Coşkun ve Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız ile müdür yardımcıları katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Suşehri
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