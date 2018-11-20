KONYA (AA) - Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğince, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, çocukların haklarına erişimi ve haklarının korunması mücadelesine destek açıklaması yapıldı.



Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, 1989 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edildiği gün olan Dünya Çocuk Hakları Günü'nün savunma, öğretme ve bilinçlendirme hareketi olarak ortaya çıktığı aktarıldı.

Çocuk haklarının, kanuni ve ahlaki düzeyde, dünyadaki tüm çocukları kapsayan ve çocuğun doğduğu andan itibaren sahip olduğu, yaşama, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel haklarının yanı sıra psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik yönden ihmal ve istismara karşı korunma hakkını da içeren evrensel bir kavram olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini imzalayan bütün ülkeler için çocuk hakları açısından atılacak her adımın çocuğun yüksek yararını ilkesini gözeterek atılması temel ilke olmalıdır. Sosyal hizmet mesleğinin öncelikli uygulama alanlarından biri çocuk refahı alanıdır. Çocuk refahı alanına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi, çocukların ruh ve beden sağlıklarının korunması ve istismar edilmelerine yönelik tüm tedbirlerin alınması, çalışmalarını sosyal hizmet mesleğinin etik ilke ve değerleri çerçevesinde multidisipliner bir ekip anlayışı ile yerine getiren çocuk dostu bir meslek grubu olarak, savunuculuk rolümüzle çocukların haklarına erişimi ve haklarının korunması mücadelesinde yanlarında olduğumuzu bildirmek isteriz."

Bu mücadelenin çocukların yaşam haklarının korunması için gerekli olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde çocukların yaşam hakkından, eğitim hakkına kadar bir çok alanda haklarının korunması, uygulanması ve haklarına erişimi noktasında sorunlar yaşandığı görülmektedir. Mesleki rol ve sorumluluk gereği, dünyada ve ülkemizde çocukların uğradığı, fiziksel, cinsel, sınıfsal ve psikolojik her türlü istismarın takipçisi ve ayrıca sorunların çözümü noktasında, çocuk haklarının korunması için mücadele etmeyi onur sayan sosyal hizmet mesleğinin uygulayıcıları olarak, çocuk hak ve ihlallerinden sorumlu tüm yetkili kurumlara ve tüm siyasi erklere, sorumluluk ve yükümlülüklerini hatırlatarak, çocuklarımız için eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden adalet sistemine kadar, bütüncül hak temelli bir yaklaşımla, ayrımcılığın yaşanmayacağı ve yüksek yararının gözetileceği, mutlu ve umut dolu bir dünya kurmaya davet ediyoruz."