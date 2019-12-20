Son Dakika
ABD Kongresinden geçen tahsisatlar yasa tasarısı, GKRY'ye silah ambargosunu şartlı olarak kaldırıyor
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 6-10 Ocak 2020'de alınacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alacak.
Genel 20.12.2019, 18:12
6
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alacak.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.
0°
sisli
Namaz Vakti 20 Aralık 2019
|İmsak
|06:19
|Güneş
|07:48
|Öğle
|12:44
|İkindi
|15:09
|Akşam
|17:30
|Yatsı
|18:53