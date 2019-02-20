20 bin sözleşmeli öğretmen alım takvimi yayımlandı

- Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, 26 Mart'ta başlayacak - Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları, 4 Temmuz'da ilan edilecek