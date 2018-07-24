20 bin öğretmen ataması yapıldı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelinde 75 ile 85 branşta 20 bin öğretmen ataması yaptı. Atama sonuçları, saat 13.00'ten itibaren Bakanlığın resmi web sitesinden duyurulacak.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonunda düzenlenen törende, öğretmen adaylarıyla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Adayların yeni bir yola çıktığını dile getiren Bakan Selçuk, "Eminim menzil sizin için atanmış olmak değil, esas yolculuk şimdi başlıyor ve bu yolculuğunuzun çocukların hayrına olması, onların çok daha güzel bir geleceğe kavuşması için ne kadar önemli olduğunu sanırım anlatmama gerek yok." dedi.



Öğretmen adaylarına, bu yolculukta "kendileri olmalarını" tavsiye eden Selçuk, "Kendimiz olduğumuzda zaten çocuklar kendisi olacaklar. Kendisi olan bir öğretmen, kendisini çok iyi yetiştiren bir öğretmen, koridorda yürüse bile bir çocuğun yetişmesine hizmet eder, haliyle, tavrıyla duruşuyla görüsüyle bu çocuğun gelişmesi için çok rahatlıkla katkı sağlar. Fakat bu elbette bir kuru bilgiyle olmaz. Öğretmenlik bilginin ötesinde bilgelik gerektiren bir meslek. Eğer bu bilgeliği çocuklar paylaşmazsa bu kuru bir bilgi olur, kuru bilgi de çocuklarımızı zehirler. Aslolan paylaştığımız bilgilerin görgüye dönüşmesidir bu görgünün de çocukların halinde tavrında günlük yaşayışında ortaya çıkmasıdır." ifadelerini kullandı.



Selçuk, öğretmen adaylarından bir ricası olduğunu belirterek, "Derslerinize başlamadan önce bir şeye dikkat edin lütfen. Sınıfınızdaki bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın ve lütfen onların gözünden kalbine akan bir şeyler olduğunu hissedin. O zaman sizin öğretmenliğiniz başlamıştır. Eğer sadece bilgi paylaşımıyla derse başlarsanız bilin ki siz hiçbir zaman onların öğretmeni olmayacaksınız. Onların devlet memuru olarak oraya atanan ya da öğretmen olarak o sınıfta bulunan resmi kişi olacaksınız. Benim bu bağlamda söyleyeceğim aslında çok şey var ama heyecanınızın farkındayım. Ama çocukların sesi olmaktan da onların heyecanını size iletmekten de geri duramıyorum." diye konuştu.



"Öğrencilerin sadece akademik başarılarıyla övünmeyin"

Bakan Selçuk, öğretmen adaylarına, "Öğrencilerinizi lütfen ama lütfen aslında lütfen bile değil, muhakkak surette ayırmayın. Eğer onları ayırırsanız gökteki yıldızları ayırmış gibi olursunuz. Onlar bizim için gerçekten büyük değer. Onların sadece akademik başarıları ile övünmeyin." tavsiyesinde bulundu.



Öğrenme güçlüğü olan ya da bazı akademik sorunlar yaşayan çocukların başarısı neyse öğretmenin başarısının da o olduğuna dikkati çeken Selçuk, asıl başarının bu çocuklar üzerinde sağlanan ilerleme olduğunu vurguladı.



Öğretmenlerden MEB'in değerli bir mensubu, toplumun şerefli bir üyesi olduklarını asla unutmamalarını isteyen Selçuk, öğretmenlerin daha kaliteli işler ortaya koyması için başta kendisi olmak üzere tüm milli eğitim camiasının gayret göstereceğini, daha güzel bir Türkiye için öğretmenlerle beraber üretmekten zevk alacaklarını, ekip çalışması yürüteceklerini vurguladı.



"Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor"

Bakan Selçuk, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" eskimeyen deyişinin hala geçerli olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamda da Başöğretmen'in gölgesinde ayrı bir enerjiye sahip olabileceğimizi de hatırda tutmakta yarar var." dedi.



Öğretmenliğin çok temelde bir fedakarlık, özveri mesleği olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Eğer konfor arıyorsanız bu meslek gerçekten uygun bir meslek değil. Eğer yorulduğunuzu bitkin düştüğünüzü hissetmiyorsanız, gerçekten hakkını vermediğiniz konusunda bir şüpheye ihtiyacınız olabilir. Öğretmenin her zaman huzursuz olması lazım. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor." ifadelerini kullandı.



"Sizin yerinizde olmayı çok isterdim"

"Çok ama çok heyecanlı" gördüğü öğretmen adaylarının, ağır bir yükün altına gireceğine işaret eden Selçuk, şu anda adayların yerinde olma isteğini dile getirdi. Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çünkü öğretmenliğin heyecanı çok farklı bir şey. Sizin yapacağınız işlerle ilgili olarak güvenceniz biziz ve bizim güvencemiz sizsiniz. Ben bu bütün söylemleri ifade ederken çeşitli konuşmaları yaparken sadece ve sadece Türkiye'deki tüm öğretmenlere güvenerek bunu söylüyorum. Eğer yan yanaysak eğer berabersek birlikteysek eğer çocuklarımız için bir şey yapacaksak iş birliğine gireceksek hep beraber bunu tutup kaldırmamız lazım. Biz bunu çok rahatlıkla yapabiliriz. Türkiye buna müsait. Sizlerin atacağı adımlarla bizim desteklerimizle beraber üreteceğimiz iş ve işlemlerle çok daha parlak bir Türkiye, çok daha parlak bir gelecek olacağını tüm kalbimle hissettiğimi bilmenizi istedim. Bütün bunları yaparken maziden atiye kuracağımız güçlü köprüleri de hiç unutmadığımızı bilin lütfen."



Bu sene bütçe imkanları dahilinde 20 bin öğretmen atamasının gerçekleştirilebildiğine işaret eden Selçuk, "Ama bu konuda elimden gelen çabayı fazlasıyla gösterip, bu sayının çok daha artması konusunda gereken çaba içinde olacağımızı unutmamanızı özellikle istirham ederim. Umut güzel bir şeydir ama umut tacirliği iyi bir şey değildir. Bu konuyla ilgili emin olun ne gerekiyorsa her türlü enerjimizi gayretimizi sarf edip gereken sonuçlara ulaşmayı, müjdelere kavuşmayı diliyorum." diye konuştu.



rağın dalgalandığı bölgelerde şehit olan öğretmenleri saygıyla minnetle anarak sözlerine son verdi.



"Doluluk oranı yüzde 87'den yüzde 89'a çıkacak"

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ise Türkiye genelindeki öğretmen sayısının 900 bin 525 olduğunu belirterek, "Türkiye geneli öğretmen doluluk oranımız yüzde 87'dir. 20 bin öğretmen ataması ile beraber toplam öğretmen sayımız 920 bin 525 olacaktır. Türkiye geneli öğretmen doluluk oranımız ise yüzde 87'den yüzde 89'a çıkacaktır." bilgilerini paylaştı.



Aydoğdu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarında illerin ve bölgelerin doluluk oranına göre atama yapıldığını belirterek, şu anda doluluk oranı en düşük bölgelerden birinin Doğu Anadolu olduğunu bildirdi.



85 branşta 75 ile atama yapıldığını bildiren Aydoğdu, en fazla Şanlıurfa'ya öğretmen atandığını söyledi.



Aydoğdu, 5 bin ücretli öğretmen atamasının da yapılacağını hatırlatarak, "Onların da mülakat işlemlerini ağustos ayında bitirmiş olacağız. 17 Eylül'de okullardan açılmadan önce 25 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirmiş olacağız." dedi.



Atamaya 50 bin 314 aday başvurdu, sonuçlara göre toplam 20 bin öğretmen adayının ataması gerçekleşti. Atama sonuçları, saat 13.00'ten itibaren Bakanlığın resmi web sitesinden duyurulacak.