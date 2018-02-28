2. Uluslararası Mekatronik Sistemler Konferansı

KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Mekatronik Sistemler ve Kontrol Mühendisliği Konferansı Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapıldı.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre AGÜ Makine Mühendisliği Bölümü ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından organize edilen konferansta, robot dizaynı ve gelişimi, otomasyon ve kontrol mühendisliği, mekanik dizayn ve elektrik elektronik mühendisliği, elektronik bilgi mühendisliği ve uygulamaları konuları ele alındı.

4 ayrı oturum halinde gerçekleştirilen konferansa elektrik elektronik, robotik, mekatronik, makine alanlarında çeşitli ülkelerden çok sayıda konuşmacı ve davetli katıldı.

Mekatronik sistemler ve kontrol mühendisliği alanındaki güncel araştırmalar ve sonuçlarının da görüşüldüğü konferansın sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Konferans, ABD'nin Virginia Tech, Avustralya'dan University of Southern Queensland ve İtalya'dan Universita degli Studi di Catania üniversitelerinin teknik sponsorluğunda gerçekleşti.