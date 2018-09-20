NEVŞEHİR (AA) - 2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Düzenleme Komitesi Başkanı ve Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ljilljana Markovic, "Gelecek yıl toplantıyı Japonya'da düzenlemeyi düşünüyoruz çünkü Japonya'da da İpek Yolu'na ait materyaller bulunuyor. İpek Yolu üzerindeki tüm ülkelerin bu tarz projelerle kendini yeniden var etme konusunda büyük kazanımları olacaktır." dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin (NEVÜ) ev sahipliğinde, 26 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen 2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu başladı.

NEVÜ'nün yanı sıra İpek Yolu Derneği, Japonya’dan Kobe Üniversitesi, Sırbistan’dan Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Rusya’dan Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesi ile Uluslararası Akademik Forum (IAFOR) işbirliğinde Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen sempozyuma, yerli ve yabancı yaklaşık 300 akademisyen katılıyor.

Programın açılışında konuşan Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı ve Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ljilljana Markovic, Türkiye'nin bilimsel çalışmalar için çok uygun bir ülke olduğunu belirterek sempozyumun ikincisine de aynı ülkede katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Tarihi İpek Yolu'na yönelik çalışmaların bu güzergahtaki ülkeler açısından çeşitli kazanımlar sağlayacağına inandığını aktaran Markovic, şöyle devam etti:

"Geçen yıl ilkine katıldığımız sempozyumun ardından Avrupa'daki bilim insanı arkadaşlarımıza Türkiye'nin güvenli ve bilimsel çalışmalar için çok uygun ortamı olan bir ülke olduğunu anlattık. Toplantının ikincisini de Türkiye'de yapıyoruz çünkü burası tarihi İpek Yolu'nun merkezi olarak görülüyor. Gelecek yıl ise Japonya'da düzenlemeyi düşünüyoruz çünkü Japonya'da da İpek Yolu'na ait materyaller bulunuyor. İpek Yolu üzerindeki tüm ülkelere bu tarz projelerle kendini yeniden var etme konusunda büyük kazanımları olacaktır."

Prof. Dr. Zühal Topcu da İpek Yolu'nun tarih boyunca medeniyetlerin gelişmesine önemli katkı sağladığını dile getirerek insanlık için bir kültürel miras olarak anılması gereken İpek Yolu'nun öneminin gelecek kuşaklara anlatılması gerektiğini vurguladı. Topcu, şunları söyledi:

"İpek Yolu, bugüne önemli katkıları olan gelişmelere zemin hazırlayan bir dinamizm aklımıza getiriyor. Bir Özbek atasözünde, 'Bizim için iki yol var, gökyüzünde samanyolu diğeri yeryüzündeki İpek Yolu' diyorlar. Bu söz, Türklerin bu alana verdiği önem açısından çok manidar. İpek Yolu'nun birçok iletişim ağlarının oluşmasına da ev sahipliği yaptığını görebiliyoruz. Medeniyetlerin gelişmesinde en önemli kaynağı oluşturması nedeniyle insanlık için bir kültürel miras olarak anılmalıdır. Bu mirasın korunması, geliştirilmesi, ilham alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması çok önemli. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İpek Yolu ile ilgili birikimlerin zenginleştirerek geleceğe aktarılması rolünü üstlenmiş durumda. Toplumsal değişme ile üniversiteler arasında karşılıklı bir ilişkiden bahsedilirken üniversiteler toplumsal değişmenin hem öznesi hem de nesnesidir. Bu toplantıların mutlaka sürdürülebilir olması ve üretilen yeni bilgilerin daha çok paylaşım alanı bulabilmesi için daha elverişli ortamlarda yapılandırılması gerekiyor."

Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkan Yardımcısı, İpek Yolu Derneği Genel Başkanı ve NEVÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Yalap, oturumun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıdaki temel amacın İpek Yolu'nda tarih boyunca taşınan bilgilerin ortak çatı altında toplanarak yeni işbirliklerinin doğmasını sağlamak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sempozyum, 26 ülkeden 300 akademisyenin katılımıyla ülkemizde düzenlenen ender bir organizasyon. Tarihi İpek Yolu'nda taşınan bütün bilgilerin ortak çatı altında toplanması hedefleniyor. Temel amaç yeni işbirliklerine kapı açmaktır. Türkiye, İpek Yolu'nun tarihi güzergahıdır. Bu yönüyle İpek Yolu'nun merkezinin Türkiye olduğunu dünyanın ekseninin yeniden değişmekte olduğu günümüzde vurgulamaya çalışıyoruz."

Tarih boyunca kullanılan bir ticaret güzergahı olmasının yanı sıra fikirlerin, dinlerin ve farklı kültürlerin batıya taşındığı İpek Yolu'nun güzergahlarından olan Nevşehir'de gerçekleştirilen sempozyum çeşitli oturumlarla 22 Eylül'e kadar sürecek.

