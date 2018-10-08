2. Sudan Fotoğraf Sergisi açıldı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi ve Sudanlı Öğrenciler Derneği iş birliğiyle, Sudan'ın kültür ve tarihini yansıtan fotoğraflarla hazırlanan sergi açıldı.

2. Sudan Fotoğraf Sergisi'nin Kızılay 15 Temmuz Milli İrade metro istasyonundaki açılışına, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Ahmet et-Tayib el-Kordofani, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Keçiören Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Mustafa Araç, Sudanlı Öğrenciler Dernek Başkanı Waleed el- Tayyib ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Kordofani, burada yaptığı konuşmada, Sudan ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağlarının çok güçlü olduğunu belirterek, sergide iki ülke dostluğunun simgelerinin de sergilendiğini söyledi.

İkili ilişkilerin artarak devam ettiğini dile getiren Kordofani, "İki ülkenin cumhurbaşkanları geçen yıl aralık ayında Türkiye-Sudan arasında yapılması planlanan birçok projeye imza attı. Bunlardan bizim için en önemlilerinden biri ise öğrenci kabulü ile ilgili anlaşmaydı. Bunun ardından YTB yüzde 100 kabulle öğrenci aldı ve bugün onlara burs veriyor. Türkiye'nin değişik illerinde 644 öğrencimiz eğitim görmekte, bu sayı bizim için çok önemli. Bu sayıların daha da artmasını istiyoruz." dedi.

Kordofani, Türk halkının Sudan'ı daha yakından tanıması gerektiğini ifade ederek, bu tür sergilerin başka şehirlerde de açılacağını dile getirdi.

YTB Başkan Yardımcısı Yusuf da sergiyle Sudan'ı Ankara'da yaşattıkları için öğrencilere teşekkür ederek, "YTB olarak Sudan'dan getirdiğimiz öğrencilerin ülkelerimiz arasındaki ilişkilere ne kadar katkı verdiğini görmekten gurur duyuyorum. Bu yıl Sudan'dan gelen öğrenci sayısı yüzde 100 arttı. Biz ilişkilerimizi daha çok geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sudan'ın da Türkiye gibi cömert ve misafirperver olduğunu belirten Keçiören Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Araç da iki ülke arasında kardeş belediyelerin olduğunu ve ikili ilişkilerin çok güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.