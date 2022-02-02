2 Şubat 2022 Çarşamba ATV yayın akışı: ATV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

2 Şubat 2022 Çarşamba ATV Yayın Akışı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 CANLI İZLE atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kuruluş Osman 80.Bölüm

00: 20 Yalnız Kurt 1.Bölüm

03: 20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05: 35 İZLE Bir Zamanlar Çukurova

Kuruluş Osman 80 .Bölüm

Sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un ağır yaralanması ile kahrolur.

Geyhatu'nun kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kast etmiş gibi görünen Osman Bey ise saraydan kaçmak için zekice bir plan yapmak zorundadır.

Vezir Alemşah'ın Harmankaya Kalesi'ni Tekfur Nikola'dan alarak Gündüz Bey'e vermesi ortalığı karıştırır.

Gündüz Bey, bu yeni fetih sayesinde beylik iddiasını güçlendirmeye çalışırken, Osman Bey'in ölümle pençeleşen Selcan Ana'yı görmek isteyeceğini düşünen Vezir Alemşah hain bir tuzak kurar.

Ancak Osman Bey, kurduğu strateji ile Vezir Alemşah'ı eline geçirip hesap sorar! Selcan Ana ölecek mi?

Osman Bey, Vezir Alemşah'ı nasıl köşeye sıkıştıracak? Harmankaya Kalesi'nin Kayıların kontrolüne geçmesi bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek?

Osman Bey, Selçuklu sarayından nasıl kaçacak?

Osman Bey, Sultan Mesud'a düzenlenen suikastın ardındaki gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi?

Geyhatu'nun Anadolu'yu karıştıracak büyük planı ne?

Kuruluş Osman 79.Bölüm Fragmanı

“Biz bir ölür bin diriliriz! Sizin sonunuz daha fenadır!”

Göktuğ'u şehit eden Geyhatu, emrindeki nökerlerle Selçuklu askerlerini alt ederek Osman Bey'i ele geçirir. Osman ve alpleri bu cendereden nasıl çıkacaktır? Tekfur Nikola, Kosses'i Konstantinopolis'e götürüp imparatora teslim etmek isterken, Turgut Bey ve alpleri Nikola'yı engellemek için harekete geçer ancak Turgut Bey, Nikola tarafından yakalanır.

Osman Bey'in yokluğunda posta oturan Gündüz Bey ise Kayı Obası'nda beylik toyu kurmaya hazırlanmaktadır. Gündüz Bey, hatunları obadan sürgün etmeye karar verince; Bala Hatun, Malhun Hatun ve Selcan Ana, Osman Bey'in emanetini korumak için and içer. Obadan ayrılan hatunların uğradığı saldırıda Selcan Ana yaralanır.