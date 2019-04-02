2 Nisan Dünya Otizm Günü

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Ali Mantı'nın eşi Işıl Mantı Dünya Otizm Günü dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret etti.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Aksaray İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen etkinliğe katılan Işıl Mantı, özel çocuklarla birlikte Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen programda çocuklarla boyama yaptı.

KADEM Aksaray İl Temsilcisi Feyza Baydar, dernek üyeleri ile ziyaret ettikleri sınıfta çocuklarla el izlerini geri dönüşümü sağlanabilen çantalara baskı yapan Işıl Mantı, otizmin erken teşhis ve uygun rehabilitasyon programları ile etkilerinin minimize edilebildiğini, bu noktada her ailenin otizm konusunda bilgi sahibi olması gerektiğini söyledi.