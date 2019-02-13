"2. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotograf Yarışması" ödül töreni

ANKARA (AA) - Kadınlar Birliği Platformu (KABİP) ve Kahramankazan Belediyesi ortaklığıyla düzenlenen, "2. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotograf Yarışması"nda dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

"Aile Olmak" temalı yarışma için Aile Yaşam Merkezi'nde tören yapıldı.

KABİP Başkanı Nagihan Çıtak, yaptığı konuşmada, toplumu bir arada tutan, huzur ve barışın en önemli etkenlerinden biri olan "aile" konulu kısa film ve fotoğraf yarışmasının ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Çıtak, "Amacımız, giderek yok olmaya başlayan değerlerimizi genç ve gelecek nesillere özgün, eğlenceli, düşündürücü ve renkli bir şekilde aktarmak, aile olmanın önemini ve güzelliğini hatırlatmak ve bu değerlerimizi tekrar canlandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de belediye olarak kültürel ve sportif faaliyetlere önem verdiklerini dile getirdi.

Yarışmada fotoğraf dalında "Anne Kucağı" isimli eseriyle Aygül Öztürk, kısa film dalında "Balkabaklı Pitçati" adlı eseriyle de Evrim İnci birinci oldu.

Törende, Belediye Başkanı Ertürk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın eşi Esra Varank tarafından yarışmacılara ödülleri verildi.

Etkinliğe, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de katıldı.

