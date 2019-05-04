2 cumhurbaşkanı çıkaran 126 yıllık lisenin mezunları buluştu

KAYSERİ (AA) - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gibi pek çok ünlü ismin mezun olduğu 126 yıllık Kayseri Lisesi'nin mezunları bir araya geldi.

Tarihi okulun bahçesinde gerçekleştirilen buluşma etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in 2 yıl öğretmenlik yaptığı lise için kaleme aldığı "Kayseri Lisesi Marşı", buluşmaya katılan her yaştan mezun tarafından coşkuyla okundu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, bu eğitim kurumunun kahramanlıklara imza atmış bir lise olduğunu, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda öğrencilerin eğitimlerini bırakıp vatan savunmasına koştuklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise tarihi lisenin mezunları ile gurur duyulduğunu, bundan sonraki mezunların da iyi yerlere gelmelerini ümit ettiklerini belirtti.

Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Onursal Başkanı Mehmet Savruk ise bir lisenin referansının mezunları olduğunu vurguladı.

Kayseri Lisesi mezunlarının geniş bir aile olduğunu ifade eden Savruk, "Güzel Anadolu'ya güneş taşıyan o gençlere çok şey borçluyuz. Bu buluşma günleri eski heyecanın ve ateşin sönmediğinin de bir göstergesi. Geçmiş günleri, o temiz ve berrak zamanları birlikte yad ediyoruz. Bir eğitim kurumunun en kıymetli hazinesi mezunlarıdır." diye konuştu.

Dernek Başkanı Metin Yücel de dernek olarak mezun buluşmalarını geleneksel hale getirmeye çalıştıklarını, eski ve yeni mezunları buluşturmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından 50 yıl önce liseden mezun olanlara plaket verildi.

Etkinlik, katılımcılara ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.



