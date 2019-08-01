2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

ANKARA (AA) - Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.
Adaylar ön başvurularını 5-19 Ağustos tarihleri arasında "//www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile kullanarak yapabilecek.
Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:
Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanacak.
Eğitim sonunda başarılı sağlayanlar polis memuru olarak göreve başlayacak.
Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisinin "//www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
Muhabir: Hamdi Çelikbaş