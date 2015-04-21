Toplumumuzda oldukça yüksek olan diş çürük oranını azaltmak, sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek, diş fırçalama alışkanlığı kazandırarak, bu konuda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak amacıyla; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinasyonluğunda 2 bin 500 çocukla ’Diş Fırçalama Rekoru’ kırıldı.İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlikte, 2 bin 500 öğrenci Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’nda giydikleri kırmızı ve beyaz kıyafetlerle oluşturdukları Türk bayrağı koreografisiyle Prof. Dr. Orhan Kural’ın komutuyla diş fırçaladı.Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, öğrencilerin oluşturduğu dev Türk bayrağı karşısında duygulandığını ifade ederek, "Her bir çocuğumuz aslında birer al bayrak. Bizim sorumluluğumuz da bizim insan kaynağımız olan, bayrağımızın teminatı olan bu çocuklarımızın hem gıda güvenliği açısından, hem de ağız ve diş sağlığı açısından onların sağlığını korumak, bu etkinliğin böyle bir güzelliğe vesile olması açısından önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise diş fırçalamanın önemine değinerek, "Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen kriterlerden biri de fırça kullanım oranı ve macun tüketim miktarıdır. 2010 verilerine göre yıllık macun tüketimi gelişmiş ülkelerde kişi başına 400 gramın üzerinde iken ülkemizde bu 110 gram civarında. Altı yaşına kadar diş fırçalama alışkanlığı geliştirilmemiş çocukların sadece yüzde 23’ü büyüdüklerinde dişlerini fırçalayan bireye dönüşmektedir. Fırçalama alışkanlığının bu kadar düşük olması sağlık göstergelerine de olumsuz yansımaktadır. Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen sağlık sorunlarının başında" diye konuştu.Kahramanmaraş İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Yener ise konuşmasında, bugünü ‘Dünya Diş Fırçalama Günü’ ilan etti.Konuşmaların ardından Prof. Dr. Çoruh Türksel Dülgergil başkanlığında, Dr. Pınar Şirikçi, Dt. Berna Göçebe, Ebe Fatma Bilgiç, Ebe Emine Kocabaş ve öğretmenlerden oluşan bir ekiple 2 bin 500 çocukla, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’nda Dünya Çocuk Rekorları kapsamında gerçekleştirilen rekor denemesi, Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince tescil edildi.Program, protokol ve öğrencilerin saha etrafında temsili sağlık yürüyüşüyle sona erdi.Etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu, Sıtkı Güvenç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci, Dünya Çocuk Rekorları, Rekor Danışmanı Aydın Türkgücü katıldı.