AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesince 150 yayınevi ve 70 yazarın katılımıyla düzenlenen "2. Aksaray Kitap Günleri Fuarı ve Çocuk Festivali", düzenlenen törenle açıldı.



Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kapalı pazar alanındaki fuarın açılışında, kentte ikinci defa bir kitap fuarını düzenlemenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Aksaray'daki tüm kitapseverler ile çocukları alana davet eden Yazgı, " Bu yıl etkinliği düzenlediğimiz alan daha geniş. Birçok kişinin rahatlıkla gezebileceği bir büyüklükte. Burada birçok yazarımızı bir hafta boyunca ağırlayarak okurlarla buluşturacağız. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle de fuarın yan kısmında çocuk festivali düzenledik. Herkesi buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından 150 yayınevi ve 70 yazarın katılımıyla düzenlenen fuarın açılışı yapıldı.

60 stantta 150 bine yakın kitabın yer aldığı fuar, bir hafta açık kalacak.