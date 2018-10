ADANA (AA) - Bu yıl "Gelenekselin gücü adına" temasıyla düzenlenen "2. Adana Lezzet Festivali" başladı.

Adana Valiliğince düzenlenen festival kapsamında Merkez Park Amfi Tiyatro önünde toplanan protokol üyeleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde etkinliğin düzenleneceği alana kadar yürüdü.

Burada Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri ve ünlü şefler tarafından mangal ateşi yakıldı, Adana kebabı yapıldı.

Festivale katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Vali Demirtaş, stantları gezerek, geleneksel ürünlerden tattı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, yaptığı açıklamada, Adana'da kentin bütün değerlerini ön plana çıkaran çok güzel bir festivalin gerçekleştirildiğini belirtti.

Çelik, festivalde Adana'nın dışında bilinen değerler kadar sadece Adanalıların bildiği bir takım değerlerin de bulunduğuna işaret ederek, bu değerlerin de sergilenmesi bakımından festivalin önemine değindi.

Festivalin, Valiliğin, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitenin, Adana'nın dinamiklerinin harekete geçirildiği bir bakıma şehir festivali olduğunu vurgulayan Çelik, festivalde sadece Adana yemeklerinin tanıtılmadığını, çeşitli şefler ve turizm organizatörlerinin davet edildiğini, çok başarılı, dinamik bir festivalin ortaya çıktığını aktardı.

Adanalılar için Adana kebabının çok önemli olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Adana Ticaret Odası bunu tescillemişti. Şimdi onlar da atölyelerinde bunun orjinalinin nasıl yapılacağını, bu kültürün orjinalinin nasıl korunacağını gösteriyorlar. Festivale bu sene ve bundan sonra Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ben burayı duyuyurken 'efsane başlıyor' demiştim. Hakikaten buraya geldiklerinde şunu görecekler bir efsanenin içerisinde nefes alıp verecekler."

"Adana festivallerle anılan bir şehir haline de geliyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu da "Gelenekselin gücü adına" temasıyla düzenlenen 2. Adana Lezzet Festivali'ne emek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Bu dönemde Adana'ya dair ne varsa doğru şekilde aktarılması ve kentin en iyi şekilde tanıtılmasıyla ilgili bir seferberlik içerisinde olduklarını ifade eden Sarıeroğlu, mutfağın da bu anlamda çok önemli olduğunu söyledi.

Adana'nın kadim bir kültürü barındırdığını dile getiren Sarıeroğlu, "Bu anlamda da kuşaktan kuşağa aktarılan bir gastronomi dünyasına da sahibiz. Çevre illerimizde bununla ilgili çok güçlü çalışmalar yapılıyordu. Adana olarak bu konudan geri kalmamız söz konusu olamazdı." diye konuştu.

Sarıeroğlu, bugüne kadar Adana kebabının gündemde olduğunu ancak kentte başka lezzetlerin de bulunduğunu vurguladı.

Lezzet üzerinden Adana'nın güçlü şekilde tanıtılması anlamında festivalin önemli olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Başarılı bir festival. Bundan sonra devamı konusunda gayretlerimizi sürdüreceğiz. Adana festivallerle anılan bir şehir haline de geliyor. Bugünlere kadar gelen bu mutfak kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması anlamında da bu festivalin önemli olduğuna inanıyoruz. Mutfakta bir numara olduğumuzun aslında damgasını vurduğumuz bir festival."

Sarıeroğlu, herkesi festivale beklediklerini, kendisinin de yarın etkinlik kapsamında atölye çalışmasında yemek yapacağını kaydetti.

"Adana'nın mutfak kültürünü dünyaya tanıtacağız"

Adana Valisi Demirtaş da bugünün dünyasında artık geleneksel mutfakların ön plana çıktığını anlatarak, tüm isim yapmış şeflerin geleneksel mutfaklara ve pişirme tekniklerine yönelmekte olduğunu belirtti.

Adana'nın, geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri konumunda olduğuna işaret eden Demirtaş, 'Yerel mutfağımızın değerini koruyarak bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın gayreti içerisindeyiz. Festival süresince Adana'nın en yerel ve en geleneksel mutfak kültürünü, ülkemize ve tüm dünyaya tanıtacağız." şeklinde konuştu.

Festivalde ünlü şef Alexandre Dionisio hazırladığı Adana kebabını, Ömer Çelik, Jülide Sarıeroğlu ve Vali Demirtaş'a ikram etti.

Etkinliğe konuk ülke olarak katılan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait stantta Çin Büyükelçisi Yu Hongyang ülkelerine özgü lezzetleri protokol üyelerine sundu.

Festival 14 Ekim'e kadar devam edecek.

