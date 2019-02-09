'2. Abdülhamid keşke oynayabilsem dediğim rollerden biriydi'

İSTANBUL (AA) - Payitaht Abdülhamid dizisinde Sultan 2. Abdülhamid'i canlandıran Bülent İnal, keşke oynayabilsem dediği bir rolü canlandırdığını belirterek, "Ben gerçekten oynamaktan çok keyif alıyorum. Diğer projelerim de önemliydi fakat gerçek bir karakteri de ilk defa oynuyorum. Bunun içine de kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir konuyu işleyen, güçlü senaryoya sahip bir dizide bir padişahı canlandırmaktan mutlu olduğunu söyledi.

İnal, "Politik olarak yoğun, teknik olarak anlatması oldukça zor." olarak tanımladığı bir dönemi yansıtan dizide padişahı canlandırma teklifi geldiğinde hemen kabul ettiğini belirterek, şunları anlattı:

"Abdülhamid, keşke oynayabilsem dediğim rollerden biriydi. Fakat işin içine girdikten sonra Sultan Abdülhamid’i daha yakından tanımaya başladık. Dizi olarak politik dramanın en güzel örneklerinden birisi. Güzel bir ekibimiz ve iyi bir senaryo grubumuz var. Es Film ve TRT’nin büyük desteği var. Öyle olunca da bize sadece oynamak kalıyor. Ben gerçekten oynamaktan çok keyif alıyorum. Tabii diğer projeler de önemliydi fakat gerçek bir karakteri de ilk defa oynuyorum. Bunun içine de kendimi şanslı hissediyorum. "

Sultan 2. Abdülhamid'i oynarken, onun iç dünyasının bir oyuncu olarak kendisini etkilediğini anlatan İnal, "Çocukluktan itibaren yaşantısını anlatan ya da yorumlayan kitaplar okudum. Bir oyuncu olarak etkilenmemeniz mümkün değil. Bunu da oynamaktan keyif alıyorum. Ama Bülent İnal olarak onun hayatını doğru anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Diziler, ülkeler ve insanlar arasında bağ kurması anlamında çok önemli "

İnal, dizinin beklentisinin çok ötesinde güzel tepkiler aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Zor bir dizi, bu kadar takipçimiz olur mu diye düşünüyordum ama ilgi tahminlerimin üstünde çıktı. Sadece bu coğrafyada değil Orta Doğu, Balkanlar ve Asya başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden bize sosyal medya üzerinden güzel tepkiler ve mesajlar geliyor.

Yakın bir zaman önce Kuveyt'te, ondan önce Katar'daydık. Gerçekten halkın enteresan bir ilgisi var sokakta. Bizi Sultan Abdülhamid olarak görüyor ve öyle karşılıyorlar. Ülkemize selamlarını iletiyorlar. Tabii ki bu keyifli bir şey. Dizilerin başarısı bu. Diziler, ulaştığı coğrafyalarda, aradaki bağları ısıtması ve ülkeler, insanlar arasında bağ kurması anlamında çok önemli "

İnal, "Gittiğiniz coğrafyalarda ortak proje teklifi alıyor musunuz?" sorusuna, "Neden olmasın? Onların böyle istekleri ve belirttikleri noktalar oluyor." yanıtını verdi.

Bülent İnal, "Yapımcılar ve kanallar düzeyinde ülkeleri daha da kaynaştıran ortak projeler olabilir. Onlardan ve bizden oyuncular ve teknik ekiplerle biz onlara onlar da bize bildiklerini anlatabilir. Bu coğrafyada böyle bir etki yaratabilir bu diziler. İnşallah yakın zamanda bu da olur." değerlendirmesinde bulundu.

İnal, dizi bittikten sonra günümüz ya da dönem dizileri içinde senaryosunun kendisine en çok uygun olanında oynamak istediğini fakat dönem dizilerine ilgisinin daha fazla olduğunu kaydetti.