YOZGAT (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim ve Eğitim Bir-Sen Yozgat Şubesince 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Merkez Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Yozgat Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Kenan Şerefli lösemi hastası çocuklar ve aileleri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrenciler ve katılımcılar tarih dersini ağızlarına maske takarak dinledi. Daha sonra katılımcılar sınıfları gezerek öğrencilere maske ve lösemiyi anlatan broşür dağıttı.

Program sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, lösemili hastaların yaşadıkları sorunlara karşı empati geliştirmek için öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Yazıcı, "Öğrencilerimizin lösemili çocukları daha iyi anlayabilmeleri ve lösemili hastaların hayatlarını kolaylaştırma noktasında kurumsal olarak neler yapılabilir konusunda böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de lösemili hastalar için bir farkındalık eğitimi planladıklarını ve Merkez Ortaokulu'nda lösemili aile ve çocuklarıyla bir araya geldiklerini belitti.

Neşeli, Yozgat’ta Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 100 lösemili çocuğu takip ettiklerini anlatarak, "Hastaların tedavi süresinden sonra kendilerine destek olabilmek amacıyla ‘Umut Yolcuları’ projesini geliştirdik. Bu projeyle biz bugüne kadar birçok aileye ziyarette bulunduk. Onların mutlu olmaları moral ve motivasyonlarını yükseltmek için kendilerine sosyo kültürel faaliyetler düzenledik. Hep birlikte olduk ve lösemi konusuna Yozgat’ta dikkat çekmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.