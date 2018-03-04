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'19 yıl geçti lamba sallanıyor korkuyorum'

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Yalova'da yıkılan 3 katlı binanın enkazından 36 saat sonra kurtarılan Vedat Oncar, sağ bacağını kaybettikten sonra yaşama tekerlekli basketbolla bağlandı. Oncar, hala lamba sallansa korktuğunu belirtiyor.

04 Mart 2018 Pazar 13:19
'19 yıl geçti lamba sallanıyor korkuyorum'
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YALOVA (AA) - Yavuz Emrah Sever - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 36 saat sonra kurtarıldığı enkazda sağ bacağını kaybeden Vedat Oncar, aradan 19 yıl geçmesine rağmen halen aynı korkuyu yaşarken, aynı acılarla başkalarının karşılaşmaması için yapıların sağlam inşa edilmesini istiyor.

Altınova ilçesindeki bir tersanede depo sorumlusu olarak çalışan, aynı zamanda depremden sonra başladığı tekerlekli basketbolda sporculuk kariyerini sürdüren 35 yaşındaki Oncar, 1999 Marmara Depremi'ni unutamıyor.

O yıllarda iş bulmak amacıyla Diyarbakır'dan Yalova'da yaşayan dayısının yanına gelen ve üç katlı binanın ikinci katındaki evinde otururken meydana gelen 17 Ağustos depreminde enkaz altında kalan Oncar, 36 saat sonra enkazdan kurtarıldı ancak sağ bacağı diz kapağının altından kesildi.

Dedesini ve bacağını kaybettiği depremden sonra psikolojisi bozulan Oncar, tekerlekli basketbolla yaşama tutundu, toplum içine tekrar çıkmaya başladı.

Oncar, depremde teyzesi ve çocuklarının yaralandığını belirterek, "Enkazın altındayken bir ara kendime geldim. Ayağıma bakıyorum ama acı yok. Ayak artık uyuşmuş, gitmiş. O günler anlar çok kötüydü." dedi.

Enkazdan çıkarıldıktan günlerce kendine gelemediğini, ölümün kıyısından döndüğünü anlatan Oncar, şöyle devam etti:

"Bir yıl evden çıkamadım. O psikolojiyi kafamdan atamadım. Dışarıya pencereden bakardım. 'Benim ayağım vardı. Şimdi niye yok?' Annem bana baskı yapıyor. 'Dışarıya git, dolaş' diye. Ben utanıyorum, ayağım kesildi çünkü. Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) Başkanı Alpaslan Erkoç'la tanıştım. O andan itibaren hayatım değişti. Şu sıralar Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Lig B Grubu'nda yer alan Amasya Gümüşhacıköy takımının başarısı için ter döküyorum. Spor beni hayata bağladı."

"Deprem deyince tüylerim diken diken oluyor"

Oncar, depremin hayatındaki en önemli dönüm noktası olduğunu belirterek, "Deprem deyince tüylerim diken diken oluyor. Bazen evde oturuyorum. Kardeşim, annemi korkutmak için lambayı sallar, ben ondan daha çabuk aşağıya inerim, 19 yıl geçti korkuyorum. O korkuyu daha atmadım içimden. Bazen depremi hissediyorum, korkuyorum." dedi.

Meydana gelebilecek muhtemel depremlerde kendi yaşadığı acıları başkalarının yaşamasını istemeyen Oncar, "Evleri yaptıkları zaman betondan, demirden çalmayacaklar. Güzel zemine yapacaklar. Altı çamur, balçık olmayacak. Belki sağlam yapılsaydı oturduğum ev böyle olmayacaktım. Belki halen koşacaktım. Futbolcu olacaktım, basketbolcu olmayacaktım." diye konuştu.

Bacağının kesilmesinden sonra sevdiği kız tarafından terk edildiğini anlatan Oncar, buna benzer birçok sorun yaşadığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
17 Ağustos 19991-7 Mart Deprem HaftasıYalova
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