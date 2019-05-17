19 Mayıs'ta Sivas'ta

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "atabarı" oynanacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Halk Oyunları Birlik Platformu tarafından düzenlenecek etkinliğe Sivas halkını davet eden Soybayraktar, "Sivasımız milli kurtuluş hareketinde çok önemli ve stratejik olarak ilk milli kongrenin 4 Eylül 1919'da toplanıp, bağımsız bir devletin temellerinin atıldığı ildir. Dolayısıyla Sivas Kongresi'nin de 100. yılı içerisinde gerçekleşecek bu etkinlik, Sivaslılar için çok daha önemli bir coşkuya sebeptir." dedi.
Soybayraktar, programın Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Bahçesi'nde düzenleneceğini ifade etti.