19 Mayıs'ta Sivas'ta

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "atabarı" oynanacak.

Türkiye Halk Oyuncuları Birlik Platformu Sivas Temsilcisi ve "Dünya Atabarı Oynuyor Projesi" Koordinatörü Ziya Soybayraktar, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.19'da 81 ilde ve 19 ülkede eş zamanlı atabarı oynanacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Halk Oyunları Birlik Platformu tarafından düzenlenecek etkinliğe Sivas halkını davet eden Soybayraktar, "Sivasımız milli kurtuluş hareketinde çok önemli ve stratejik olarak ilk milli kongrenin 4 Eylül 1919'da toplanıp, bağımsız bir devletin temellerinin atıldığı ildir. Dolayısıyla Sivas Kongresi'nin de 100. yılı içerisinde gerçekleşecek bu etkinlik, Sivaslılar için çok daha önemli bir coşkuya sebeptir." dedi.

Soybayraktar, programın Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Bahçesi'nde düzenleneceğini ifade etti.