19 Mayıs'ı başkentin zirvesinde kutladılar

ANKARA (AA) - Ankaralı 93 dağcı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılını, başkentin zirvesi 2034 rakımlı Işık Dağı'nda kutladı.

Ankara Dağcılar Birliği Spor Kulübü bünyesinde faaliyet yürüten "Anadolu Leylekleri Doğa Sporları", "Bağımsız Trekking", "Özgür Rota" ve "Yol Arkadaşım" gruplarına üye 93 dağcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle "Yaşasın Milli Mücadele Yürüyüşü" düzenledi.

Dağcılar, başkentin en yüksek noktası Işık Dağı'nın zirvesine çıkmak için Kızılcahamam Belpınar beldesinde bir araya geldi.

Kızılcahamam sınırları içindeki 2034 rakımlı Işık Dağı'nın zirvesine 6 saat süren yürüyüşün ardından ulaşan 93 dağcı, daha sonra İstiklal Marşı okudu, Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulundu, Türk bayrağı ve "Atam İzindeyiz" yazılı pankart açtı.

Ankara Dağcılar Birliği Spor Kulübü Başkanı İsmail Kaymak, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılını kutladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Şimdi burada, 100 yıllık o ilk adımın coşkusu ve gururla birlikteyiz. 100 yıllık heyecanla, gururla buradayız. Binlerce yıllık ihanetlere, binlerce yıllık bu ülkeyi yıkmaya çalışan her türlü güce karşı birlikteyiz. Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadele hala devam ediyor. Tüm dünyaya karşı bu savaşın bir parçası olan, o günden bugüne şehit olan, gazi olan dedelerimize, ninelerimize ve hala 100 yıldır Atatürk'ü izlediğiniz için sizlere, ne kadar şükran duysak azdır.

Bu duygularla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızın 100. yılını kutluyor; başta ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha dua, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."