19 Mayıs törenlerle kutlanıyor

ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

Aslanlı Yol'da saat 09.00'da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Buradaki törenin ardından Osman Aşkın Bak, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel defterini imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk

19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığınız istiklal mücadelesi, Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olmuştur.

O gün Samsun'da yaktığınız istiklal meşalesi aziz milletimizin gönlünde hala ilk günkü aşkla yanmaya devam etmektedir. Dün düşman işgalinden kurtulurken, vatan müdafaasına koşan gençlerin yerini bugün aynı ruhla onların izinden giden istiklal sevdalısı gençler almıştır.

Türkiye'yi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma davasında mücadeleye ve çalışmaya gençlerimizle omuz omuza devam ediyoruz.

Gençlere armağanınız olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.

Ruhunuz şad olsun."

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}❮❯19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabirde tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve bakanlık çalışanları da katıldı. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )19.05.2018 Evrim Aydın1 / 26

Bakan Bak, defteri imzalamasının ardından 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen temsilci gençlerle merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ayrıca, bayram nedeniyle Anıtkabir'e gelen gençlerle kısa süreli sohbetler etti. Gençlerin bayramını kutlayan Bakan Bak, törenin bitimiyle Anıtkabir'den ayrıldı.

Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Anıtkabir'in Akdeniz ve Anadolu kapılarının girişinde bekleyen her yaştan binlerce vatandaş, ellerindeki Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve çiçeklerle Ata'sını ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çiçek koyan vatandaşlardan bazıları dua okudu.

Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoniyi ilgiyle izleyenler, nöbet değişiminin tamamlanmasıyla askerleri uzun süre alkışladı.

Anıtkabir'i ziyaret edenler, tören alanında fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar 10. Yıl ve İzmir marşlarını okudu.

Atatürk'ün şahsi eşyalarının sergilendiği Atatürk Müzesi ile Kurtuluş Savaşı Müzesi girişinde uzun kuyruklar oluştu.

Anıtkabir Komutanlığı tarafından Misak-ı Milli Kulesi'nin arka bölümündeki alana yerleştirilen dev ekranda Atatürk'ün sözleri, 10. Yıl Marşı ve Nutuk eşliğinde yansıtıldı.

19 Mayıs tüm yurtta törenlerle kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul'da düzenlenen törenle kutlandı.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonundaki programa, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koru, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ''19 Mayıs ve Atatürk'' konulu sinevizyon gösterisinin de yapıldığı etkinlikte, Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından seslendirilen ''Gençlik Marşı'' izleyicilerden alkış aldı.

Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte, engelli sporcuların tekvando gösterisiyle Spor İstanbul Grubu'nun ''gençlik, dans ve spor'' temalı gösterisi ilgiyle izlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Bayram, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kocaeli, Konya, Karaman, Aksaray, Afyonkarahisar, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Bolu, Düzce, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Yalova, Nevşehir, Yozgat, Sivas, İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta da törenler düzenlendi.

Atatürk'ün Samsun'da karaya çıkışı canlandırıldı

Öte yandan, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere geldiği Samsun'da ilk adım attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının karaya çıkışı canlandırıldı.

Samsun Liman içinde Atatürk ve 18 silah arkadaşının bal mumu heykelinin bulunduğu Bandırma Gemi Müzesi'nde düzenlenen törende, deniz ve kara askerleri, Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağını ellerinde karaya çıkardıktan sonra izci öğrencilere teslim etti.