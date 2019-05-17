19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayhan mesajında, Anadolu'nun adeta dört bir yandan düşmanla sarıldığı bir dönemde 19 Mayıs 1919’da başlatılan bağımsızlık mücadelesinin, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından olduğunu, 100. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından Samsun’da başlatılan bağımsızlık mücadelesinin dalga dalga tüm yurda yayıldığını kaydeden Ayhan, "Tarihte eşine az rastlanılan bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Bu destanın yazılmasında büyük rol oynayan illerden biri de muhakkak ki Sivas'tır. İlimizde 4 Eylül 1919 tarihinde düzenlenen Sivas Kongresi ile Milli Mücadelenin ana hatları belirlenmiş, 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atılmıştır. Atatürk ve silah arkadaşlarının kendilerine duyduğu büyük güvene layık olan Sivas, her türlü baskı ve zorlamalara rağmen 108 gün boyunca Milli Mücadelenin yönetim merkezi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Büyük Önder Atatürk’ün Türk milletinin var olma mücadelesi açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Ayhan, "Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerine yer verdi.