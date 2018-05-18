19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve CHP Kırşehir İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekicioğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı bağımsızlık hareketiyle, milletin sönmek üzere olan umutlarının canlandığını ve sonsuza kadar yaşayacak Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığını ifade etti.

Ulusun mücadelesinde Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yakılan bağımsızlık ateşinin ilk adımının 19 Mayıs olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"19 Mayıs aynı zamanda Atatürk'ün gençliğe verdiği önem ve değerin de sembolüdür. Büyük Önderimiz Atatürk, 'Gençler, cesaretimizi takviye ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız.' sözleriyle gençlere duyduğu güven ve inancı ifade etmiştir. Bizler de gençlerimize güveniyor, onların sahip oldukları güçle, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacağını biliyor, onların yüzündeki ışıltıda ülkemizin geleceğini görüyoruz. Çabamız ve gayemiz, gençlerimizi çağdaş bilgi birikimine sahip, demokrasiye inanan, çalışkan ve üretken donanımlı bireyler olarak yetişmesine imkan sağlamaktır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

CHP İl Başkanı Tanrıbuyurdu ise, 19 Mayıs 1919 tarihinin, Ulu Önder Atatürk'ün ülkeyi işgalden kurtarmak, tam bağımsız, özgür bir ülke kurmak ülküsüyle milletin yolunu aydınlatan tarihi bir başlangıç olduğunu vurguladı.

19 Mayıs ile toprakları zorla alınmak, halkının geleceği yok edilmek istenen milletin, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek varoluş mücadelesi sergilediğini aktaran Tanrıbuyurdu, şunları kaydetti:

"Bu ruh ile Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmış, milli egemenliğe dayanan, çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkmayı hedefleyen, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti kurulmuştur. Bugün sahip olduğumuz tüm özgürlüklerin ve hakların teminatı işte bu büyük ruhtur. Cumhuriyet'in emanet edildiği milyonlar, özgürlük ve bağımsızlığı sonsuza kadar koruyacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün halka, gençliğe güvenini her zaman hisseden bireyler olarak, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere, bütün kahramanlarımızı minnetle ve şükranla anıyorum."