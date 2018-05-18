19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Erciyes Üniveristesi (ERÜ) Rektör'ü Muhammet Güven, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kamçı, yaptığı yazılı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışı, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun başlangıcı olduğunu ve Türkiye için geleceğe doğru atılan önemli bir adım olduğunu ifade etti.

19 Mayıs'ın tarih boyunca en yukarıda tutulan bağımsızlık sevdasının bir yansıması olduğunu aktaran Vali Kamçı, şunları kaydetti:

"Yüce Milletimizin varoluş mücadelesinin ilk kıvılcımı sayabileceğimiz 19 Mayıs; tarih boyunca hep en yukarıda tuttuğumuz bağımsızlık sevdamızın bir yansımasıdır. 19 Mayıs 1919’da Samsun ufuklarında ateşlenen hürriyet ve istiklal meşalesi, milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, 23 Nisan 1920’de milli iradenin hakimiyetine, 29 Ekim 1923’te de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna imkan hazırlamıştır. Kurtuluş Savaşının ardından kurulan Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Milletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, birlik, beraberlik ve hoşgörü içerisinde geleceğe sağlam adımlarla yürümeye devam edecektir. Kurtuluş Savaşının ardından kurulan Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Milletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, birlik, beraberlik ve hoşgörü içerisinde geleceğe sağlam adımlarla yürümeye devam edecektir."

Rektör Güven ise, mesajında, geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’sinin inşasında Türk gençliğine her zamankinden daha büyük görev düştüğünü aktardı.

Gençliğin Türk milleti için önemi ve değerinin büyük olduğunu aktaran Güven, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"9 Mayıs 1919’dan günümüz tarihine kadar geçen 99 yıllık sürede bulunduğu coğrafyada güç ve söz sahibi olmaya çalışan Türkiye’mizin daha da ileri gitmesi ve Büyük Türkiye’nin inşasında gençliğe bugün de büyük görevler düşmektedir. Geleceğimizin umudu gençlerimiz, her karışı şehit kanıyla sulanmış bu vatan topraklarını sadece koruyup kollamakla kalmayacak, Türkiye’nin her alanda gelişmesi adına çok ama çok çalışacaklardır. Mutlu yarınlarımız adına gençliğimizden beklentimiz bu yöndedir. Bu vesileyle başta geleceğimizin teminatı gençlerimiz olmak üzere, tüm milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nı kutlarım. Bu vatan uğruna, bağımsızlık uğruna canını seve seve feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad, makamları cennet olsun."