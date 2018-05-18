19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

ESKİŞEHİR (AA) - Eği̇ti̇m Bi̇r-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Abdurrahman Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, 19 Mayıs'ın vatanı işgal edilmek istenen, varlığına kastedilen bir milletin en olumsuz şartlarda bile yeni bir kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin meşalesi olduğunu ifade etti.

19 Mayıs'taki temel amacın özgür ve bağımsız yaşamanın gençliğin ruhunda bir ideale dönüşmesi, geleceğin sorumluluğunun kalbinde yer edinmesi olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Toplumun bünyesinde enerjinin temerküz noktası, sosyal hayatın dolaşımdaki taze kanı olarak yer alan gençlik, atalarından devraldığı mirasın tarihi misyonunu kuşanarak, güncel sorumluluklarını da fazlasıyla yerine getirerek sonraki kuşaklara bayrağı devretmelidir. 19 Mayıs'ın gençlik bayramı ilan edilmesi, gençliğin, inancı, ahlakı, amacıyla ülkenin yarınını omuzlayacak namzet olması, tüm gelecek beklentilerinin sorumluluğunun onların omuzlarına yüklenmesi sebebiyledir. Gençliğimize, kendi tarih ve kültüründen uzaklaşmadan, asla boşluğa ve bezginliğe düşmeden bir umut, başarıya odaklanmış bir gayret ve fedakarlık, gerçekleşmesi onlara bağlı bir hayal, aydınlık, sınırsız bir ufuk, bir ideal emanet edilmiştir. 15 Temmuz direnişinde istiklal aşkını ve idealizmini ortaya koyan gençlerimizden bazılarının şehadete yürümesi, bazılarının gazi olarak hayatını sürdürmesi, milletimizin onlara olan güvencinin sarsılmaz teminatı olmuştur."