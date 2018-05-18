19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakacak, mesajında, şanlı tarihi, mücadeleler ve zaferlerle dolu olan Türk milletinin kendisine topyekün savaş açıldığı bir ortamda Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde yıllar süren büyük ve destansı bir Kurtuluş Savaşı vererek azim ve inancını aynı hedefte birleştirip yekvücut olarak hareket ettiğinde karşısında hiçbir gücün duramayacağını bütün dünyaya ispat ettiğini, elde edilen muazzam zaferle Türk milletinin istiklalini bütün dünyaya kabul ettirdiğini aktardı.

19 Mayıs 1919 tarihinin, vatan sevgisiyle bir milletin topyekün harekete geçtiği, işgalin ardından hiç vakit kaybetmeden vatan toprağında bir gün bile esir kalmadan yeni bir devlete giden yolda atılan adım olduğunu vurgulayan Çakacak, şunları kaydetti:

"Üç kıtada adaletle hüküm süren Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında coğrafyamızı yeniden şekillendirmek düşüncesiyle, vatan topraklarımıza göz dikenlere karşı Türk milleti, kahramanlık ve destansı bir cesaretle yeniden karşı durmuştur. Çanakkale Zaferi'nden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden bu yolda aziz Türk milleti kadını erkeği, genci ve yaşlısıyla canını ve canından çok sevdiklerini feda ederek bu destansı mücadeleye katılmıştır. Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen ve kahraman Mehmetçiğin en büyük zaferi olan bu mücadele sonunda bugün üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Bu önemli günün, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması ülkemizin geleceği olan gençlerimizle bütünleşmemiz ve onlarla aynı coşkuyu paylaşarak, geleceğe daha umutla bakmamızı da sağlamaktadır."