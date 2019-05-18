19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

KAYSERİ (AA) - Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Per, mesajında, 19 Mayıs'ın, Türk milletinin bağımsızlığının simgesi olduğunu kaydetti.

19 Mayıs’ın, zulme boyun eğmeyen ve esareti kabul etmeyen Türk milletinin ilk kıvılcımı yaktığı gün olduğunu aktaran Per, "19 Mayıs 1919'un 100. yıldönümünde aziz Türk milletimizin ve Türk gençliğinin Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.