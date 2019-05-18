19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili İlhan, mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, işgalcilere karşı kurtuluş mücadelesini başlattığını ve Cumhuriyet'in temellerini attığını anımsattı.

Ülke topraklarını korumak için kararlılıkla verilen mücadelenin başlangıcı ve Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisinin 19 Mayıs 1919 olduğunu vurgulayan İlhan, şunları kaydetti:

"Toplumun gelişmesi ve bu doğrultuda ivme kazanması için, yenilikçi düşünce tarzının ve bilimde ilerleyişte genç fikirlerin payı büyüktür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yeni nesillerin yetişmesiyle onların fikirleriyle ülkeyi her adımda daha da yükseltmeleri, yukarıya taşımaları ile olduğunu hep söylemiştir. Çağdaş ve modern eğitim sistemi ile tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir ülke ve bir devlet olma yolunda o yıllarda atılan adımlar nesilden nesle taşınmakta ve aydınlık bir geleceğe olan inanç günden güne güçlenerek artmaktadır. Umudun bitmediğini gençler her zaman ortaya koyacaklardır. Ülke bağımsızlığının korunmasında, ülkenin gelişip yükselmesinde bilinçli nesillerin yetişmesine olan inancımla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

Belediye Başkanı Ekicioğlu ise 100 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs'ta başladığı mücadelenin, Anadolu topraklarını işgalden kurtarmak ve tam bağımsız, özgür bir ülke kurmak idealiyle milletin kaderini değiştiren, yolunu aydınlatan tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

19 Mayıs 1919 ile başlayan tarihi seyirde, toprakları zorla alınmak, geleceği yok edilmek istenen milletin kendi kaderini eline alarak, "Ya istiklal ya ölüm" diyerek varoluş mücadelesini başlattığını hatırlatan Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kurucu kadrosu, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve kahraman Anadolu halkı, bu yüce amaç etrafında birleşerek büyük bir kurtuluş mücadelesi başlatmıştır. Bu mücadele sonunda yenilen sadece düşman olmamış, milletin egemenliğine kast eden bütün odaklar olmuştur. 100 yıl sonra daha iyi anlıyoruz ki, bugün sahip olduğumuz tüm özgürlüklerin ve hakların teminatı işte bu 19 Mayıs'ın bağımsızlık ruhudur. Anadolu topraklarını zulüm ve işgalden kurtarıp, yeniden yurt eyleyen Gazi Mustafa Kemal ve kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla anıyor, tüm yurttaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."