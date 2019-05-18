19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüksel, mesajında, 19 Mayıs 1919'da vatan sevgisiyle bir milletin topyekun harekete geçtiğini, işgalin ardından hiç vakit kaybetmeden, bir gün bile esir kalmadan yeni bir devlete giden yolda önemli bir adım atıldığını belirtti.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı millet olarak büyük bir coşku ve sevinçle kutlayacaklarını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günün, geleceğimiz olan gençlere armağan edilmesi son derece anlamlıdır. Binlerce şehidimizin kanıyla bizlere emanet olan ülkemizin geleceği, gençlerimizin omuzları üzerindedir. İnanıyorum ki gençlerimiz, tarihimizden aldıkları ilhamla bu güzel ülkeyi daha da ileri taşıyarak, kendilerinden sonraki nesillere daha güçlü, daha müreffeh şekilde emanet edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle gençlerimizin bayramını tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve milletimizin müdafaası için canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken gazilerimize şifalar diliyorum."