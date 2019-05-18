19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin elden ele tüm vatana yayıldığını vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs, milletimiz için iftihar kaynağı, gençlerimiz için ise ibret vesilesidir. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması bu açıdan son derece anlamlıdır. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimiz, dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi, milletimizin sahip olduğu en büyük zenginliktir. İnanıyorum ki fırsat buldukları ölçüde ve kendilerine olan toplumsal güveni fark ettikleri takdirde, bizim gençliğimizin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını, şehit ve gazilerini minnet ve şükranla anıyoruz."



